Россия изменила делегацию для переговоров в Абу-Даби: в ISW объяснили план Кремля

Все члены российской делегации известны своими заявлениями, направленными на затягивание переговорного процесса.

Россия обновила состав делегации, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. И этот список переговорщиков многое может сказать о планах Кремля на будущей встрече, считают аналитики Института изучения войны.

Так, с российской стороны в переговорах будут участвовать помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Как напоминают аналитики, Костюков возглавлял российскую делегацию на первых двух раундах трехсторонних переговоров в Абу-Даби в конце января – начале февраля 2026 года, после чего его сменил Мединский, который руководил российской делегацией на переговорах в Женеве (Швейцария) в феврале 2026 года. При этом Мединский тогда затягивал переговорный процесс, обсуждая так называемые "исторические корни" войны.

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Ушаков – высокопоставленный представитель Кремля, который регулярно комментирует ход переговоров с Украиной и неоднократно озвучивал максималистские требования Москвы: Украина должна пойти на односторонние уступки, прежде чем Россия согласится на ведение сколько-нибудь содержательных мирных переговоров.

Галузин входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле (Турция), а также в Женеве (в мае 2025 года и феврале 2026 года); он также неоднократно подчеркивал необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны.

Рябков официально не участвовал в мирных переговорах, однако часто заявляет, что Россия может принять лишь те мирные предложения, которые соответствуют военным целям Путина и "реалиям на местах" и регулярно подтверждает приверженность России неким договоренностям с США, якобы достигнутым по итогам саммита на Аляске в августе 2025 года. Он также участвовал в продвижении кремлевских ультиматумов к НАТО, направленных на ликвидацию Альянса в его нынешнем виде – под предлогом предоставления России "гарантий безопасности".

"Тот факт, что в состав делегации Кремль включает чиновников, которые прежде уже затягивали переговорный процесс, лишний раз свидетельствует: Москва по-прежнему не заинтересована в добросовестных переговорах. Присутствие Рябкова примечательно еще и тем, что Кремль может использовать его опыт работы с ультиматумами 2021 года, чтобы попытаться обесценить усилия Украины по получению гарантий безопасности в ходе трехсторонних переговоров", - подчеркивают аналитики.

Переговоры в Абу-Даби

Bloomberg указывает, что Россия направляет на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, что свидетельствует о готовности к перейти более содержательным переговорам и сосредоточиться как на политических вопросах, так и на военных.

Тем временем The Atlantic пишет, что переговоры в Абу-Даби вряд ли принесут реальный прогресс в прекращении войны. Владимир Путин заинтересован в самом переговорном процессе, поскольку он дает ему возможность удерживать Дональда Трампа от усиления давления на Москву и продолжать ослаблять западную поддержку Украины.

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