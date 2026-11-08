Трамп обсудил с Эрдоганом прекращение войны в Украине: Турция пообещала содействие

Эрдоган выразил надежду на положительные результаты мирных переговоров.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили прекращение войны в Украине. Турецкий лидер пообещал "внести свой вклад" в мирные усилия. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Турции в социальной сети Х.

Эрдоган, в частности, отметил, что он надеется на положительные результаты от активизации дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция и впредь будет вносить свой вклад в эти усилия, а также подчеркнул важность активизации взаимодействия как с Украиной, так и с Россией", – говорится в сообщении.

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Кроме того, темой беседы президентов стала и война в Иране. Эрдоган подчеркнул "необходимость прекращения напряженности между Ираном и США и решения проблем дипломатическим путем". Он подчеркнул, что Турция будет и впредь прилагать усилия для достижения мира.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп заявлял, что Москва и Киев впервые действительно хотят положить конец войне. По его словам, он провел несколько телефонных разговоров по урегулированию конфликта, а еще несколько планирует провести. Президент США не уточнил, с кем именно разговаривал. По его мнению, потенциальная договоренность будет иметь последствия не только для Украины и России, но и затронет всю Европу. Трамп добавил, что постоянно работает над прекращением войны и хотел бы, чтобы убийства прекратились.

В то же время, как писало CNN, Трамп открывает российскому диктатору Владимиру Путину окно возможностей для новой эскалации. Мол, Кремль может воспринять желание администрации США сблизиться с Россией как поощрение продолжать войну в Украине с новой силой.

Как известно, 10–11 ноября в Абу-Даби состоятся мирные переговоры с участием США, Украины и России. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от них. По его словам, на встрече будут обсуждаться "приоритетные вопросы", в частности прекращение огня с обеих сторон в сфере энергетики и критической инфраструктуры, а также вопрос разблокирования Черного моря. Кроме того, важным вопросом является проблема обмена "всех на всех" или, по крайней мере, "как можно увеличить и сделать обмен и возвращение людей домой более интенсивными". Еще один вопрос, на котором настаивает Украина, – это проведение встречи лидеров Украины и России при посредничестве США.

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