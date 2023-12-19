В частности, было уменьшено внимание к Украине в информационном пространстве за рубежом.

За войной на Ближнем Востоке стоит Россия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил, что эта война является трагедией и вызовом сегодня в Европе, потому что за этим "стоит влияние РФ". По его словам, из-за войны в Израиле уменьшилось внимание и помощь Украине.

Зеленский добавил, что произошла расфокусировка внимания, помощи миру, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на различных международных площадках. По его словам, было уменьшено внимание к Украине и в информационном пространстве за рубежом. Он подчеркнул, что все это влияет на устойчивость Украины, на нашу помощь.

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Президент Украины отметил, что в Израиле произошла трагедия, погибли люди.

"Но Россия достигла здесь успеха. Надо это признать. Это очень серьезная их работа. Они не добились успеха на поле боя. Они достигли на поле дипломатическом именно в этом треке преуспели. Это факт", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, колебаться начали некоторые государства и начали думать кому помочь сначала – Израилю или Украине. Он отметил, что одни говорили, что наверное, Украине, потому что идет полномасштабная война, а другие говорили, что Украина уже стоит на ногах, ей помогают второй год подряд.

"Такие голоса были в начале", – добавил он

Президент Украины подтвердил, что планировал поездку на Ближний Восток, но не по его вине она не состоялась.

"Что касается моей поездки на Ближний Восток и в целом в регион, я был готов в самом начале. И это был мой прямой сигнал коллегам за границей. Ну, у них были другие приоритеты. Я не могу очень сильно играть с графиком и с приоритетами своими, потому что я управляю государством в войне", – подчеркнул он.

Пресс-конференция Зеленского: другие заявления

19 декабря президент Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию. Глава государства откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. Впрочем, вступление в Альянс является "самым мощным вариантом" для нас сейчас. Он подчеркнул, что сигналы относительно какого-то частичного участия Украины в блоке – бред.

Кроме того, он сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".

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