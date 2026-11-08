Россия не переживает из-за выборов в США: в AP объяснили, на что рассчитывает Путин

Перспективы Путина ухудшились, но у него гарантированно есть еще 2 года, считают эксперты.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США может привести к усилению поддержки Украины после того, как в январе контроль над Конгрессом перейдет к демократам. Однако, даже если в Кремле и осознают, что время работает против них, все равно сохраняют полное спокойствие. На что рассчитывает российский диктатор Владимир Путин и почему Украине не стоит радоваться поражению Дональда Трампа – объясняет AP.

По мнению издания, в Кремле надеются, что политические перемены в США не повлияют на ход переговоров Трампа по Украине.

Так, отвечая на вопрос о том, могут ли итоги выборов помешать усилиям США по содействию в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Трамп продолжит свои миротворческие инициативы.

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Вопрос журналистов о том, не станет ли новый состав Конгресса оспаривать позицию Трампа по России и Украине, Песков оставил без особого внимания, назвав это "внутренним делом" США.

Перспективы Путина ухудшились

Многие в России полагают, что победа демократов может привести к тому, что Конгресс начнет оказывать давление на Трампа, вынуждая его действовать более осторожно и занять более жесткую позицию в отношении России.

К тому же Украина пользуется сильной двухпартийной поддержкой, что повышает вероятность принятия дополнительной помощи Киеве или введения новых жестких санкций против Москвы, которые могли бы преодолеть вето Трампа.

Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, ставший политологом и проживающий за границей, утверждал, что его бывший босс упустил шанс заключить сделку по Украине до победы демократов и теперь может столкнуться с менее сговорчивым Вашингтоном.

"Перспективы Путина значительно ухудшились. Он думал, что время на его стороне, и не спешил использовать окно возможностей, открывшееся после победы Трампа, а теперь это окно начинает закрываться", - считает он.

Радоваться слишком рано

Йорн Флек, старший директор Европейского центра Атлантического совета, считает, что демократы могут включить в повестку дня вопрос о дополнительном финансировании Украины и усилить давление на Трампа по поводу сделки с дизельным топливом или отмены санкций против России, но жесткие ограничения власти президента маловероятны:

"Даже имея значительное большинство в обеих палатах Конгресса, демократам будет трудно установить существенные ограничения на внешнеполитическую деятельность Трампа, учитывая его конституционные полномочия и готовность идти на риск. Освободившись от необходимости снова представать перед избирателями на избирательных участках, Трамп может перейти к активной работе по заключению сделок, чтобы закрепить свое наследие".

Как заявил заместитель спикера верхней палаты российского парламента Константин Косачев, после поражения республиканцев Украина не получит "более податливого или сдержанного Трампа".

"Скорее, они столкнутся с более решительным, который больше не оглядывается через плечо в преддверии предстоящих выборов", - считает он.

При этом Косачев заявил, что, возлагая надежды на победу демократов, Киев и его союзники в Лондоне, Брюсселе и других европейских столицах встали на сторону внутриполитических противников президента США.

"Следовательно, им практически гарантированы два года жесткой политики Трампа", – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказался в аналогичном ключе, заявив, что Трамп имеет возможность диктовать внешнюю политику и политику безопасности, и стоит ожидать "непредсказуемых действий".

Выборы в США - новости

По итогам промежуточных выборов свои места в Конгрессе потеряли как минимум шестеро противников помощи Украине. Среди них украинка по происхождению Виктория Спартац из Индианы и республиканцы Брайан Стейл из Висконсина и Скотт Перри из Пенсильвании.

При этом Трамп, хоть и поздравил победителей и сказал, что надеется на сотрудничество, но в то же время пригрозил наложить вето на их законопроекты, если они откажутся сотрудничать.

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