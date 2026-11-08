Дроны повредили стратегически важный мост, связывающий РФ с Мариуполем

Российские военкоры жалуются на системность украинских ударов.

После атаки дронов пришлось перекрыть движение по трассе Р-280 "Новороссия" в Ростовской области РФ: поврежден мост через реку Миус. Об этом сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь.

"Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника - 2 гусеничных крана. Пострадавших нет. Движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто", - написал он в своем Телеграм.

По всей видимости, речь идет об атаке на мост через Миусский лиман на трассе, соединяющий российский Таганрог с оккупированным Мариуполем.

Видео дня

Российский Z-паблик "Два майора" отмечает, что отремонтировать дорожное полотно моста несложно, однако "системность ударов противника доставляет понятные сложности".

Удари по трассе "Новороссия"

Как писал УНИАН, Силы обороны превратили ключевую транспортную артерию Р-280 "Новороссия", соединяющую Ростов-на-Дону с Мелитополем, Мариуполем и Крымом вдоль побережья Азовского моря, в так называемую "дорогу смерти". Эта трасса является главным сухопутным коридором для снабжения российских войск на юге Украины в обход Керченского моста. Постоянные атаки украинских беспилотников, контролирующих воздушное пространство над маршрутом, заставили оккупантов значительно ограничить движение по ней.

По данным командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, систематические удары дронов привели к тому, что российское командование на какое-то время было вынуждено вообще закрыть автомагистраль для собственной военной логистики. В рамках кампании "Логистический локдаун" украинские подразделения уничтожили на трассе десятки, если не сотни российских грузовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: