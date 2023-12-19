Украинская армия не располагала достаточным количеством амуниции.

Украинское контрнаступление на юге страны летом 2023 года было затруднено из-за того, что украинская армия не располагала достаточным количеством амуниции, в частности, для контроля над воздушным пространством. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

"Неконтролируемое небо со стороны Украины – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли, но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей по амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим", – заявил Зеленский.

Новые системы Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot. Точного количества он не назвал, чтобы не разглашать секретную информацию.