Кушнер предлагает изменить систему безопасности Европы еще до конца войны в Украине, – WP

Европейцы считают, что первоочередной задачей должно быть прекращение огня в Украине.

Джаред Кушнер, специальный представитель и зять президента США Дональда Трампа, выдвинул идею, чтобы Европа и Россия начали обсуждать послевоенную архитектуру безопасности на европейском континенте в формате Совета НАТО-Россия. Как пишет аналитик и обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, этот формат перестал собираться в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма.

По его словам, Украина находится в критическом моменте, поскольку Киев и Москва вступают в очередную зимнюю ожесточенную борьбу, которая может опустошить обе страны. Однако, по его мнению, последние дипломатические сдвиги вызывают умеренный оптимизм.

Он отмечает, что спецпредставитель Джаред Кушнер помог организовать встречу, которая состоится 10 ноября в Абу-Даби. Представители Соединенных Штатов, Украины и России начнут обсуждать компромиссы, необходимые для достижения прекращения огня.

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При этом Кушнер связал свои усилия по достижению украинского перемирия с призывом к более широким многосторонним переговорам между Россией и Европой относительно послевоенной безопасности на континенте.

Согласно информации, озвученной чиновником, знакомым с ходом переговоров, модель Кушнера для таких многосторонних переговоров – это Совет "НАТО-Россия", который был создан после "холодной войны", но этот формат был приостановлен в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма.

Как сообщил Кушнер в сети X, если на следующей неделе в Абу-Даби удастся добиться прогресса, то, по его надеждам, европейские государства "перейдут к более широкому многостороннему формату при их непосредственном участии".

Также он перечислил свои общие цели: "Постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, большая военная открытость, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности".

В то же время, как отмечают европейские политики, они готовы к диалогу с Россией, но будут договариваться о рамках безопасности только после того, как будет достигнуто прекращение войны в Украине.

"Оба направления находятся в состоянии готовности", – сообщил чиновник из страны, являющейся близким союзником США. Однако он предупредил: "Мирное соглашение по Украине должно быть заключено до согласования архитектуры безопасности".

Высокопоставленный чиновник из другой ключевой европейской страны пояснил, что в таком подходе есть много рисков для европейцев, но лучше присоединиться, чем нет. "Наш подход все же заключается в том, что эти вопросы должны обсуждаться только после войны", – отметил чиновник.

Он признал, что эти переговоры не будут легкими.

Этот чиновник также подчеркнул, что, хотя ключевые европейские лидеры поддерживают усилия Кушнера, в Европе до сих пор преобладает единое мнение о том, что сначала должно быть прекращение огня, которое должно предшествовать любым европейско-российским обсуждениям.

Такая последовательность станет решающим фактором. Кушнер стремится к одновременному процессу, чтобы оба поезда, так сказать, прибывали в одно и то же время. Европа, выступающая на стороне Украины, настаивает на том, что вопрос о прекращении огня должен быть первоочередным.

В то же время президенту США Дональду Трампу следует учитывать послевыборные реалии в Америке в своих делах, касающихся России и Украины, поскольку ослабевает его способность добиться мирного соглашения, которое будет выгодно для российского диктатора Владимира Путина. А возможность более активной американской поддержки Украины растет, поскольку новый состав Конгресса будет иметь широкое проукраинское двухпартийное большинство в обеих палатах.

Мирные переговоры – больше новостей

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы. По словам главы Белого дома, такое соглашение может охватить всю Европу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасной.

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