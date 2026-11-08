На Запорожской АЭС произошел 16-й блэкаут с начала года: станцию перевели на генераторы

Систематическое отсутствие внешнего электроснабжения является следствием оккупации ЗАЭС.

Запорожская АЭС ночью 8 ноября осталась без внешнего электроснабжения. Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", это уже 16-й блэкаут с начала года.

Отмечается, что 8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

"Попытка автоматического повторного включения линии оказалась безуспешной. В настоящее время собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов. Это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Отключение электроэнергии на станции представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как добавили в "Энергоатоме", работа в режиме блэкаута создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива в случае выхода из строя дизель-генераторов или исчерпания их ресурса, в результате чего может произойти радиационная авария.

"Систематическая потеря внешнего питания является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно лишь при условии её полного возвращения под контроль Украины и законного оператора – НАЭК "Энергоатом"", – отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС – последние новости

Ранее специалисты Greenpeace Украина сообщили, что россияне готовят очередное преступление на Запорожской АЭС. Это связано с тем, что российский орган ядерного регулирования "Ростехнадзор" 22 октября выдал "лицензию" на эксплуатацию 6-го энергоблока Запорожской АЭС.

По словам специалистов, попытки российских оккупантов "лицензировать" Запорожскую АЭС с последующим запуском станции в энергосистеме РФ являются незаконными с точки зрения международного права и создают постоянные риски для ядерной безопасности.

Также летом сообщалось, что на Запорожской АЭС возникла новая проблема из-за боевых действий. Боевые действия привели к перебоям в водоснабжении отдельных частей Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ.

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