69-летний Зибров заявил, что ему повысили пенсию: сколько сейчас получает народный артист

Певец подчеркнул, что продолжает работать.

69-летний народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что не так давно ему увеличили размер пенсии.

"Мне повысили пенсию. Уже 11 400 гривень", - заявил он в комментарии проекту "Наодинці з Гламуром".

Но, как подчеркнул певец, он продолжает активно работать. Как оказалось, в последние несколько лет Зибров не только творческой деятельностью занимается, но и преподает в столичном университете.

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"Я до сих пор работаю, хотя у меня стажа почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры. Там я работаю уже 4,5 года. У меня полная ставка, надбавка за народного артиста, профессора. Я работаю, некогда отдыхать", - заявил он.

Павел Зибров признался, что преподавание доставляет ему настоящее удовольствие. Артист не только делится профессиональным опытом с будущими коллегами, но и поддерживает голос в хорошей форме. По его словам, во время занятий со студентами он не может позволить себе говорить тихо или хрипеть, поэтому постоянно следит за состоянием голосовых связок.

В то же время, как известно, о доходах от концертов и выступлений на частных мероприятиях певец предпочитает не распространяться. Ранее Зибров отмечал, что всеми финансовыми вопросами занимается его жена Марина.

Напомним, после выхода на пенсию размер государственных выплат Павлу Зиброву менялся несколько раз. По словам артиста, изначально его пенсия составляла всего 2 500 гривень, однако к июню 2024 года выросла до 8 300 гривень.

На днях Зибров признался, какую зарплату платит своей 29-летней дочери.

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