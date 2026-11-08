В Германии хотят организовать саммит с Россией и США, но без Украины, - Le Monde

АдГ выступает за незамедлительное восстановление отношений с Россией и отмену санкций.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), поддерживающая как Трампа, так и Кремль, намерена сыграть роль посредника в урегулировании войны в Украине и планирует организовать в следующем году саммит с участием Германии, России и США – но без Киева. Как пишет Le Monde, об этом заявил один из вице-председателей её парламентской фракции в Бундестаге Маркус Фронмайер, который также является членом комитета по иностранным делам.

"В то время как Германия – крупнейший поставщик помощи Киеву – пытается учесть позицию Европы в ходе возможных мирных переговоров, АдГ стремится организовать весной 2027 года в Абу-Даби трехсторонний саммит между Россией, США и Германией, но без участия Украины", - пишет издание.

Представители партии, которая в настоящее время лидирует в общенациональных опросах (27–30% голосов против 18–23% у блока ХДС/ХСС, возглавляемого Фридрихом Мерцем) заявили, что поддерживают хорошие контакты как с Госдепартаментом США и советниками Дональда Трампа, так и с Министерством иностранных дел и администрацией президента России, а также с соответствующими спецслужбами этих стран.

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Отмечается, что Москва уже подтвердила свое участие в анонсированном АдГ саммите: об этом сообщил российский банкир Кирилл Дмитриев, приближенный к Владимиру Путину и участвовавший в мирных переговорах между Россией и Украиной.

"У нас уже в декабре состоится встреча с представителями АдГ", – заявил он 22 октября в Стамбуле, упомянув некий "форум", запланированный "примерно на второй квартал [2027] года". При этом он не уточнил ни тему встречи, ни место ее проведения.

По словам Фронмайера, этот саммит станет возможностью обсудить "экономическое и энергетическое партнерство, а также вопрос "Северного потока"". "Альтернатива для Германии" и леворадикальное движение BSW, основанное Сарой Вагенкнехт, выступают за возобновление работы газопровода. Они аргументируют это тем, что, лишившись доступа к дешевому газу, Германия значительно ослабила свои экономические позиции.

"Не ставя под сомнение участие Германии в НАТО, АдГ выступает за незамедлительное восстановление отношений с Россией – прежде всего в экономической сфере – и за безоговорочную отмену санкций. Партия также призывает к возвращению России в "Группу семи" (G7), а также к допуску российских спортсменов "ко всем международным спортивным состязаниям", - пишет Le Monde.

Приостановка помощи Киеву

При этом помощь Украине – на которую Германия с 2022 года выделила более 100 миллиардов евро и которую АдГ предлагает немедленно прекратить, - рассматривается как "мощный рычаг" для того, чтобы "побудить Украину к участию в серьезных мирных переговорах с Россией". При этом в АдГ настаивают, что Киев должен отказаться от претензий на территории, захваченные Россией до полномасштабного вторжения (включая Крымский полуостров).

"Недопустимо вливать миллиарды и миллиарды в чуждую нам войну, сути которой мы не понимаем, не требуя при этом никакой отчетности", – заявил Фронмайер.

Позиция АдГ по Украине

Ранее представители партии заявили, что Берлину нужно сделать ставку на более тесное сотрудничество с правительством США под руководством Дональда Трампа и сблизиться с Россией. В АдГ также считают, что Украина не должна быть ни членом НАТО, ни членом ЕС и должна вновь стать нейтральным государством.

Также СМИ писали, что ультраправые партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) и BSW планируют внести в региональный парламент одной из федеральных земель предложение о прекращении военной поддержки Украины.

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