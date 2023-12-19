Президент сообщил, что инициировал создание нового экономического органа.

Восстановление налоговых проверок бизнеса является требованием Международного валютного фонда, и повлиять на это президент не может.

"Я очень попросил парламентариев проголосовать закон, что к бизнесу не может никто ходить... Вы знаете, что не было никаких проверок, но вы знаете, что это требование МВФ, и все проверки были возвращены. Мы ничего с этим не смогли сделать", – сказал президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

По словам президента, он предложил парламентариям создать альтернативу – единственный экономический орган, который бы взаимодействовал с бизнесом.

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"Давайте сделаем один на сегодня орган – фискальный, правоохранительный, который захочет бизнес, который связан с экономикой. И только этот орган или его представители смогут общаться с бизнесом. Я знаю, что соответствующий закон должен был быть зарегистрирован в Верховной Раде. Я проверю, почему он до сих пор не был проголосован", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не имеет полномочий, чтобы просто запретить налоговой ходить к бизнесу. Все должны жить по закону. Президент добавил, что готов "подставить плечо", если есть другие предложения от бизнеса.

Налоговые проверки во время войны

17 октября парламент принял в первом чтении законопроект № 10016-д о расширении перечня проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса. 9 ноября депутаты приняли закон во втором чтении.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря подписал закон об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Принятие закона было одним из требований МВФ для принятия третьего транша по новой программе сотрудничества с Украиной.

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