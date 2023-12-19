Президент отметил важность увеличения производства дронов и создания специальных подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году в Украине будет изготовлено миллион дронов.

"Я положительно отношусь к увеличению производства дронов, и созданию специальных подразделений. Должна быть инфраструктура для управления дронами. У меня была сейчас Ставка и я хотел понять один из ключевых вопросов – производство дронов и снабжение. Очень не нравится, когда логистического у нас остается бюрократический советский процесс, когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что не может быть таких пауз и не может быть с этим проблем. Также президент заверил, что украинские воины будут получать в свои бригады отечественные дроны.

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"Что касается производства, то миллион дронов в следующем году мы произведем. Миллион мы сделаем. Мы сделаем все, чтобы так оно и было, и я знаю, что так оно и будет", - заявил президент.

Дроны для Вооруженных сил Украины - последние новости

16 декабря украинская армия получили первую партию беспилотник-камикадзе AQ 400 Scythe, которые изготавливаются на территории Украины. Дрон может поражать цели на расстоянии 750 километров.

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