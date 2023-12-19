Если США не будут помогать Украине, то это окажет негативное влияние, добавил президент.

Если президентом Соединенных Штатов Америки будет избран Дональд Трамп, то политика США в отношении Украины может измениться. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос сможет ли он убедить Трампа, если тот будет выступать за заморозку войны в Украине и уменьшение помощи.

"Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек, если он будет президентом США – не нам, а их народу избирать себе президента – я не думаю, что политика США изменится к Украине", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходимо трезво смотреть на то, что лидер страны имеет влияние, как любой лидер на свое общество, особенно после избрания. Он отметил, что если политика в отношении Украины будет другой, более "холодной, более внутренней", то есть приоритет будет делаться на внутренние вопросы, то это очень сильно повлияет на ход войны в Украине.

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"Если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться. И поэтому, если мы дадим возможность выпасть с платформы помощи лидеру этой помощи США, то это точно будет иметь влияние – и точно не положительное – на помощь из Европы", – подчеркнул президент Украины.

Пресс-конференция Зеленского: другие заявления

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года. В частности, он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. По словам президента, Украину пока не приглашают в Альянс.

Кроме того, он сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 400 тысяч человек. В то же время президент подчеркнул, что не станет подписывать закон, где будет предусмотрена мобилизация женщин, в случае его принятия Верховной Радой.

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