Если президентом Соединенных Штатов Америки будет избран Дональд Трамп, то политика США в отношении Украины может измениться. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос сможет ли он убедить Трампа, если тот будет выступать за заморозку войны в Украине и уменьшение помощи.
"Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек, если он будет президентом США – не нам, а их народу избирать себе президента – я не думаю, что политика США изменится к Украине", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, необходимо трезво смотреть на то, что лидер страны имеет влияние, как любой лидер на свое общество, особенно после избрания. Он отметил, что если политика в отношении Украины будет другой, более "холодной, более внутренней", то есть приоритет будет делаться на внутренние вопросы, то это очень сильно повлияет на ход войны в Украине.
"Если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться. И поэтому, если мы дадим возможность выпасть с платформы помощи лидеру этой помощи США, то это точно будет иметь влияние – и точно не положительное – на помощь из Европы", – подчеркнул президент Украины.
Пресс-конференция Зеленского: другие заявления
Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года. В частности, он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. По словам президента, Украину пока не приглашают в Альянс.
Кроме того, он сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 400 тысяч человек. В то же время президент подчеркнул, что не станет подписывать закон, где будет предусмотрена мобилизация женщин, в случае его принятия Верховной Радой.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский о сути разговоров с Орбаном: никогда не говорили о диалоге с Путиным
- "Это не бизнес во время войны": Зеленский эмоционально высказался о блокаде границы с Польшей
- Зеленский выразил уверенность, что новое польское правительство решит вопрос блокады границы
- Зеленский поставил точку в вопросе о "конфликте" с Залужным