Президент Украины отметил, что быть главнокомандующим – это честь.

Президент Владимир Зеленский рассказал об отношениях с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и слухах о якобы "конфликте" с генералом.

В частности, президент на пресс-конференции по итогам 2023 года ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он "увольнять Залужного" и почему он никак не отреагировал на слухи.

"А для чего кому-то помогать и развивать всякие слухи? Рабочие у меня отношения с Залужным, он должен отвечать за результат на поле боя как главком вместе с Генштабом. Есть много вопросов. Есть также командующий Таврии (командующий Таврического направления Тарнавский, - УНИАН). Это сложный вопрос, наступление. Что-то было, чего-то не хватает. Это очень сложная история", - заявил президент.

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Он считает, что украинцы могут себе позволить жить в Украине с ежедневным результатом, если каждый готов его приносить.

"Это не жертва. Быть главкомом – это честь. Быть президентом – это честь. Мы не должны опускать руки, я никому не позволю этого. Вопрос в наших словах, действиях, риторике. Нам нужны сильные шаги и результаты. Дело не в личностях. Нужен результат. Каждый день на каждой должности и ответственность", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что планирует и в дальнейшем работать с Залужным.

"Я планирую и в дальнейшем работать с Залужным, жду решения о мобилизации, жду результатов на поле боя, жду решения помощи бойцам на фронте. Есть стратегия - жду результатов и детали", - завершил президент Украины.

Слухи о конфликте между Зеленским и Залужным - что известно

Некоторые СМИ растиражировали слухи, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возник конфликт.

В офисе президента опровергли эту информацию. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что "президент сделал чрезвычайно важное уточнение" в отношении тезиса Залужного о "тупике в войне".

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