Президент заявил, что о целях на 2024 год будет молчать по понятным причинам.

Президент Владимир Зеленский ответил, почему контрнаступление пошло не по плану и какие есть реалистичные цели, которые Украина планирует достичь в следующие 12 месяцев.

"Я не могу сказать вам о целях. У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Откровенно вам говорю, все эти места все говорили: куда мы идем, все рассматривали в деталях, как мы туда дойдем, как может не дойдем, как лучше это получится, этого хватит, а этого не хватит, ничего страшного, лучше идти на юг, там тепло, можно и позже, потому что там зима, ничего страшного, давайте дождемся какой-то амуниции, там зима позже приходит... Ну, извините, это оно так не взлетает с Российской Федерацией, у которой оружия больше", - заявил президент на итоговой пресс-конференции.

Он добавил, что не будет раскрывать никаких деталей военных операций, которые Украина планирует реализовать в следующем году.

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"Не могу вам сказать ни одной детали наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", - заявил президент.

Контрнаступление ВСУ - прогнозы

Недавно авторитетное американское издание The Wall Street Journal писало, что на фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с новыми поставками западного оружия Украина сможет снова наступать только весной 2025 года. Да и то лишь в случае, если относительно хорошо пройдет 2024 год.

Телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников приводит еще более мрачную картину. Там говорят, что без возобновления масштабных поставок оружия из США Украина может потерпеть военное поражение уже к лету 2024 года.

Военный эксперт Михаил Притула заявил, что в следующем году Украина может осуществить новую попытку крупного контрнаступления, если начнет готовиться к нему сейчас.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос журналистов о дальнейшем контрнаступлении.

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