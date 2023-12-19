По его словам, мы становимся каждый месяц мощнее.

Этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

"Я хотел бы отметить наших партнеров противовоздушной силы Украины и мою команду, то, что происходит с усилением украинской противовоздушной обороны. Это важно. Очень важна эта зима", - заявил глава государства.

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По его словам, мы становимся каждый месяц мощнее.

"Была у меня серьезная командировка с моей командой. Несколько, не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут в Украине, защищать наше государство зимой. Это очень важный результат. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать", - отметил Зеленский.

Усиление украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усиление системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", - подчеркнул президент Украины.

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