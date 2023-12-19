Президент отметил, что пока не представляет, как можно реализовать вступление в Альянс, пока часть Украины находится под оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. Впрочем, вступление в Альянс является "самым мощным вариантом" для нас сейчас.

"Мы знаем, что это (вступление в НАТО - УНИАН) самый мощный вариант для нас сейчас. Нас не приглашают в НАТО, и сигналы относительно какого-то частичного участия, честно говоря, - бред" , -заявил президент во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Зеленский отметил, что сейчас звучат определенные месседжи о частичном членстве в НАТО. Впрочем, Украина ни разу не получала четких предложений по этому поводу, да и президент тяжело представляет реализацию какого-то из таких предложений.

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Глава государства напомнил, что российский диктатор Владимир Путин дает четкие сигналы, что не хочет мира. Поэтому, если Украина вступит в НАТО, то существует огромный риск прямого столкновения РФ с войсками Альянса.

"Будут ли вступать страны НАТО бороться за часть Украины, которая имеет тот или иной статус в НАТО? Мы же не признаем с вами оккупированные территории русскими. То есть, это будет говорить о том, что мы с вами не совсем в НАТО", - пояснил президент.

Он назвал "фантазиями" варианты частичного вступления Украины в НАТО, пока ее часть оккупирована.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявление на вступление в НАТО еще в сентябре 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что наша страна может присоединиться к блоку, если проведет все необходимые реформы после войны. Недавно он был поражен настроенностью украинцев.

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