Он объяснил, что может зависеть дальнейшая вероятная смена тактики.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно планов возвращения к границам 1991 года отмечает, что в этом вопросе стратегия не может быть измененной, может быть изменена тактика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, не планирует ли он, учитывая отсутствие прорывов на фронте, изменить свою стратегию, в частности цель возвращения к границам 1991 года, а также не собирается ли он менять военное руководство.

"Стратегия не может быть измененной, согласно нашей Конституции – это все наши территории. Что касается тактики – может быть изменена тактика после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году. До конца года мы получим понимание и наши следующие планы, следующие шаги, извините, останутся пока только с нами", - отметил он.

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Возвращение к границам 1991 года

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что главной задачей украинцев остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже война продлится дольше, чем ожидалось.

Данилов акцентирует, что Конституция Украины четко регламентирует, что такое государство Украина. О чем-то другом, по его словам, можно говорить только, если "депутаты будут менять Конституцию". Данилов подчеркнул, что первой задачей Украины является вернуть себе "все, что записано в Конституции", и сделать все, чтобы РФ на будущее потеряла желание нападать на нашу страну.

Он признал, что Украина не была абсолютно независимой с 1991 года-пророссийские силы, которые постоянно присутствовали на территории Украины, захватывали целые отрасли, уничтожали их и контролировали.

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