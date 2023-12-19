Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над дальнейшим уменьшением правительства. Он отметил, что без людей очень сложно управлять страной.
"Сегодня мы уменьшаем максимально расходы чиновников. Я еще работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там не будет совсем людей, нам будет сложно управлять государством", - сказал глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.
У президента Украины спросили о возможности создать "правительство единения, куда бы вошли профессионалы-технократы"
"Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег – 500 миллиардов у меня попросили на мобилизацию", - подчеркнул Зеленский.
Дополнительная мобилизация в Украине - Зеленский сделал заявление
Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для дополнительной мобилизации нужно запустить "демобилизационные процессы". По его словам, на ставке ему предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек, и что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен".
Зеленский указал, что он хотел бы понимания от премьер-министра и министра финансов относительно того, откуда взять такую сумму на дополнительную мобилизацию, чтобы удовлетворить эти потребности.