Президент подчеркнул, что расходы на правительство сейчас максимально уменьшаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над дальнейшим уменьшением правительства. Он отметил, что без людей очень сложно управлять страной.

"Сегодня мы уменьшаем максимально расходы чиновников. Я еще работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там не будет совсем людей, нам будет сложно управлять государством", - сказал глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

У президента Украины спросили о возможности создать "правительство единения, куда бы вошли профессионалы-технократы"

Видео дня

"Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег – 500 миллиардов у меня попросили на мобилизацию", - подчеркнул Зеленский.

Дополнительная мобилизация в Украине - Зеленский сделал заявление

Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для дополнительной мобилизации нужно запустить "демобилизационные процессы". По его словам, на ставке ему предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек, и что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен".

Зеленский указал, что он хотел бы понимания от премьер-министра и министра финансов относительно того, откуда взять такую сумму на дополнительную мобилизацию, чтобы удовлетворить эти потребности.

Вас также могут заинтересовать новости: