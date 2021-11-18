Моравецкий уверен, что Лукашенко и Путин действуют сообща.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в вопросе искусственного миграционного кризиса Беларусь и Россия действуют сообща. По мнению политика, их целью может быть, в частности, отвлечение внимания от подготовки новой атаки против Украины.

Об этом Моравецкий сообщил в интервью изданию Bild.

Глава польского правительства призвал к жесткой позиции касательно давления Лукашенко, предупредив, что иначе по этому маршруту в Европу могут двинуться миллионы мигрантов.

Моравецкий признался, что не исключает военного конфликта с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Мы не можем исключать ничего. Лукашенко и Путин явно реализуют стратегию, целью которой является дестабилизация Запада. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно, что кризис на границе создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины, - сказал премьер.

Моравецкий надеется, что международное давление все же сработает и поток мигрантов в Беларусь прекратится.

Премьер Польши также подчеркнул, что ЕС должен занять жесткую позицию, чтобы через некоторое время не столкнуться с еще большим потоком мигрантов через Беларусь.

"Если сейчас не сдержать эти тысячи мигрантов, то скоро мы увидим сотни тысяч и миллионов тех, кто пытается попасть в Европу. Если решительно не защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности до Германии. В Германии уже проживает 80 млн человек - готова ли она принять еще 50 миллионов?",- заявил Моравецкий.

Читайте такжеМеркель фактически признала Лукашенко лидером Беларуси: стало известно о долгой беседеОн также прокомментировал недавний разговор Ангелы Меркель с Лукашенко. Моравецкий подчеркнул, что для Польши важно, чтобы "никаких решений не принимали у нее за спиной", но если разговор шел о том, как отправить мигрантов из Беларуси обратно домой - тогда любая инициатива в интересах Польши.

Кроме того, Моравецкий затронул вопрос "Северного потока-2". Премьер Польши отметил, что будет призывать нового канцлера Германии остановить проект.

"Давайте не давать Путину дополнительные деньги, платя за энергоресурсы, чтобы он мог и дальше наращивать вооружение", - сказал он.

Миграционный кризис на границе ЕС

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.

Разрешение на проход беженцев стало ответом режиму Лукашенко на западные санкции.

Агрессия РФ в отношении Украины

В 2014 году Россия пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.

Также сообщалось, что РФ стянула войска к украинской границе. На захваченной части Донбасса пророссийские боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Для разрешения конфликта были подписаны Минские соглашения. Под документом стоит подпись представителя российской стороны, однако РФ утверждает, что не является стороной конфликта, а просто исполняет роль посредника".

В конце октября текущего года в американском издании The Washington Post появилась статья, в которой говорилось об увеличение количества российских войск вблизи границы нашей страны.

В США и ЕС маневры войск РФ вызвали серьезную обеспокоенность

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины поделились, что власти России сосредоточила у границ нашего государства и на захваченных территориях группировки войск численностью 90 тысяч человек.

Автор: Марта Гичко