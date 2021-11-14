Ответственность за помощь в незаконном пересечении границы граждане Украины будут нести в соответствии с действующим законодательством.

Министр обороны Алексей Резников предупредил граждан об уголовной ответственности за помощь беженцам с территории Беларуси в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Об этом он сказал во время брифинге по итогам сегодняшнего межведомственного совещания в Луцке.

"Хотел бы предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Резников.

По его словам, ответственность за помощь в незаконном пересечении границы граждане Украины будут нести в соответствии с действующим законодательством.

Читайте такжеВ ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые будут прорываться в Украину из Беларуси"Кто будет оказывать такую помощь и за деньги продавать страну – отвечать достаточно серьезно по закону", – подчеркнул министр.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что в апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

"Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность", - резюмировал Данилов.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польше, Литве и Латвии. Тому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Тамара Отовская