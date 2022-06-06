Джонсону ставят в упрек экономические проблемы в стране, а также скандал с "ковид-вечеринками".

Борис Джонсон рискует лишиться портфеля премьер-министра. Вопрос по вотуму доверия вынесен на голосование в парламент сегодня.

Как сообщает BBC, необходимые 54 запроса от депутатов-консерваторов с просьбой об его отставке уже собраны.

Если Джонсон наберет 50% (180 депутатов) или больше голосов в свою пользу, он получит 12-месячный иммунитет от увольнения.

В случае иного итога, он будет отстранен от должности, но останется на посту премьера до момента избрания нового лидера партии. Впрочем, опрошенные "Би-би-си" эксперты выражают сомнения, что инициаторам удастся набрать необходимое кол-во голосов для положительного итога голосования.

К слову, разговоры об отставке Джонсона ходят с начала 2022 года. Причина – скандал, разгоревшийся из-за того, что премьера уличили в праздновании дня рождения в разгар коронавирусного локдауна несколькими годами ранее.

Сам Джонсон не раз заявлял, что не станет добровольно уходить в отставку.

Ранее УНИАН сообщал, что Джонсон предложил Украине новый альянс вместо вступления в Евросоюз. Предложение вроде бы впервые прозвучало еще в начале апреля, когда премьер приезжал в Киев.

Модель Европейского содружества, которое стремится создать Джонсон, определяла бы Великобританию как лидера, и включала, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, немного погодя еще и Турцию.

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