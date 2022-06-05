Партийное голосование о недоверии к премьеру намечено на следующую неделю, 8 числа.

Консерваторы хотят отправить британского премьера и по совместительству большого друга Украины Бориса Джонсона в отставку. Голосование по вотуму доверия назначили на среду, 8 июня.

Об этом сообщает Sunday Times.

Источник газеты считают, что необходимые 54 письма членов парламента с требованием провести голосование или уже собраны, или будут собраны в ближайшее время.

В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется на посту премьера до момента избрания нового лидера партии. В то ж время опрошенные BBC эксперты выражают сомнения, что инициаторам удастся набрать необходимое кол-во голосов для положительного итога голосования.

К слову, разговоры об отставке Джонсона ходят с начала 2022 года. Причина – скандал, разгоревшийся из-за того, что премьера уличили в праздновании дня рождения в разгар коронавирусного локдауна двумя годами ранее.

Сам Джонсон не раз заявлял, что не станет добровольно уходить в отставку.

Ранее УНИАН сообщал, что Джонсон предложил Украине новый альянс вместо вступления в Евросоюз. Предложение вроде бы впервые прозвучало еще в начале апреля, когда Джонсон приезжал в Киев.

Модель Европейского содружества, которое стремится создать Джонсон, определяла бы Великобританию как лидера, и включала, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, немного погодя еще и Турцию.

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