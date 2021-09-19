Вениславский напомнил, что Украина не разорвала дипломатические сношения со страной-оккупантом.

Украина выполняет свои международные обязательства, позволяя проводить в диппредставительствах России в крупнейших украинских городах голосование на выборах в Госдуму РФ.

Об этом сказал в интервью "Украина 24"представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Комментируя открытие избирательных участков в посольстве и консульствах России, он отметил: "с точки зрения международного права есть Конвенция о консульских сношениях, есть Конвенция о дипломатических сношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические сношения, то это не означает разрыва консульских отношений. В консульских учреждениях Украины за рубежом и консульских учреждениях других стран на территории Украины главной задачей является обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства".

Читайте также"Путинские прихвостни": под российским посольством в Киеве беженец из РФ устроил одиночный пикетВениславский напомнил, что Украина "не разорвала даже дипломатических сношений со страной-оккупантом, не говоря о консульских".

Как сообщал УНИАН, в России с 17 по 19 сентября проходят трехдневные парламентские выборы. В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове открыты избирательные участки для голосования.

Российские власти решили провести выборы и в аннексированном Крыму, а также привлечь к голосованию население оккупированных территорий Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили это решение.

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против всех организаторов указанных выборов.

Автор: Тамара Отовская