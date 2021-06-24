По словам Подоляка, эту должность займет журналист Сергей Никифоров.

В Офисе президента заявили, что новым пресс-секретарем главы государства станет журналист Сергей Никифоров.

Эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода".

Накануне сообщалось, что у Банковой были два кандидата. Кроме Никифорова рассматривали кандидатуру журналиста Александра Бондаренко.

"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен господин Сергей...",- сказал Подоляк.

Сейчас Никифоров является ведущим новостей на телеканале "Украина 24". В своем интервью коллегам Никифоров заявлял, что до перехода на украинский медиа-рынок работал журналистом на европейском ТВ "Euronews".

В июне 2021 года "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОП писала, что среди кандидатов на должность представителя Зеленского также рассматривали действующего пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель покинула должность в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям. Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован