Перед этим глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который через месяц покинет пост, резко раскритиковал заявление союза военных Бундесвера о помощи Украине, в частности за использованный термин "каннибализация".

Об этом украинский дипломат написал в "Твиттере".

"Вы описываете военную помощь Украине, подвергшейся нападению, как "каннибализацию" вооруженных сил Германии? Что это за ужасные термины? Вам стоит прийти в себя и выйти из этого затмения", - прокомментировал посол.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине свою технику из запасов армии, потому что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для готовности Германии как страны-члена НАТО.

А 30 августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что со складов Бундерсвера вскоре прекратят отправлять оружие для Украины, поскольку запасы почти исчерпаны.

Вас также могут заинтересовать новости: