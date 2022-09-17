В Бундесвере выступили против продолжения поставок военной помощи в Украину.
Об этом сообщил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в интервью для RND.
"Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности", - заявил он.
По словам Вюстнера, дальнейшие поставки вооружения Украине ведут только к ослаблению Бундесвера. В Союзе военнослужащих сейчас многие опасаются того, что такая политика "каннибализации войск Германии" приведет к негативным последствиям.
"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!" – Подытожил Вюстнер.
Напомним, в Германии нашли еще одну причину для отказы Украине в танках Leopard. Там считают, что на данном этапе войны эти боевые танки будут малоэффективны.