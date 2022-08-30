Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО, отметила министр обороны ФРГ.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что со складов Бундерсверу вскоре прекратят поставлять оружие для Украины. Запасы почти исчерпаны.

Об этом пишет Welt.

"Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем границы того, что мы можем передать от Бундесвера", - заявила Ламбрехт. Відео дня:

По ее словам, Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО. Как министр обороны ФРГ она обеспечит это.

Министр обороны Германии также добавила, что имеет оптимистичные прогнозы относительно скорейшего обмена с Грецией в поддержку Украины.

Как писал УНИАН, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СВДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Накануне немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

По состоянию на начало июля Германия обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

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