По словам главы МИД Германии, не было известно, сможет ли Украина выиграть войну, но к счастью безумный план Путина пока не сработал.

Переговоры с Россией о прекращении войны в Украине сейчас являются неправильными.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала в интервью ZDF.

Она подчеркнула, что до 24 февраля было сделано все, чтобы дипломатическим путем предотвратить войну. "Президент России решил разрушить эти мирные переговоры, и вот уже полгода он разрушает невиновную страну", - сказала Бербок.

Она отметила, что сумасшедший план Путина за несколько дней захватить Украину и свергнуть правительство Зеленского к счастью не сработал.

Отвечая на вопрос, может ли Украина выиграть войну, Бербок ответила, что "мы этого не знаем". Однако она подчеркнула, что немецкое правительство "сделает все для этого", поскольку Украина уже полгода борется за свою свободу, за свою страну и за мир, а также за европейский мирный порядок.

Бербок также пояснила, что проблемы с поставками оружия Украине связаны с недостаточным оснащением собственных войск. "К сожалению, здесь такая ситуация, что мы имеем абсолютный дефицит собственных запасов", - сказала министр.

Также она признала, что вопрос поставки оружия стал одной из причин утраты доверия к внешней политике Германии со стороны восточноевропейских и балтийских стран-партнеров. Но добавила, что этот процесс начался еще при предыдущем правительстве, что особенно заметно в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Защищая "Северный поток-2", мы не прислушались к беспокойству наших балтийских и восточноевропейских друзей", - сказал Бербок.

Но не только из-за "Северного потока-2", но и во время дискуссии по обмену тяжелым вооружением с восточноевропейскими партнерами все "споткнулось", отметила Бербок и добавила, что в целом поставки тяжелого вооружения проходила "неуверенно".

По словам Бербок, это еще одна причина ухудшения отношений с Восточной Европой и странами Балтии. В начале войны немецкое правительство полностью исключило поставки оружия в Украину.

Теперь нужны дополнительные, быстрые поставки осенью, "чтобы украинцы теперь могли защитить себя", отмечает Бербок. В то же время надо быть готовым к тому, что в следующем году война продолжится.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Они подчеркнули, что безопасность и стабильность Европы сейчас защищаются в Украине, а результат этой войны будет иметь прямые последствия для Европы.

"Победа России уменьшит безопасность Европы. Москва не только приблизит свою границу к Европейскому Союзу. Это также показало бы, что захватнической войной в Европе можно достичь своих политических целей... Поражение Киева означало бы рост неопределенности, нестабильности и риска эскалации для Европы; успех Украины, в свою очередь, - больше безопасности", - пишут Клинк, Нанни и Мюллер.

Однако министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и, в случае необходимости, пойти на ослабление своих вооруженных сил. В Бундесвере подчеркнули, что не могут рисковать.

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