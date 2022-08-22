Депутаты заявляли, что Германия должна срочно предоставить больше оружия, даже если это будет в ущерб Бундесверу.

Федеральное министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных политиков поставить Украине больше оружия и, в случае необходимости, пойти на ослабление своих вооруженных сил.

Об этом сообщает Die Welt.

Представитель министерства в Берлине заявил, что ввиду угрозы, которую представляет Россия при президенте Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать.

"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.

Как писал УНИАН, ранее депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) в статье для Spiegel озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в Бундесвере.

Накануне немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

По состоянию на начало июля, Германия обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

Вас также могут заинтересовать новости: