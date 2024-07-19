Премьер-министр Виктор Орбан продолжит "миссию мира", которую он сам решил на себя взять, несмотря на критику Евросоюза за то, что он переоценил роль своей страны.

Орбан заявил, что ЕС должен присоединиться к Китаю и США и оказать давление на РФ и Украину, чтобы они начали переговоры, пишет Bloomberg.

Издание отметило, что 1 июля Венгрия взяла на себя преимущественно административную роль в ЕС и Орбан использовал это для повышения своего авторитета в международной дипломатии, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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Орбан заявил, что продолжит говорить о своих встречах только после того, как они пройдут, как это было в случае с его поездками в Россию и Китай.

Европейская комиссия заявила в понедельник, что снизит свое участие в неформальных встречах, запланированных Венгрией во время ее председательства в ЕС, после дипломатических набегов Орбана на Москву и Пекин. Комиссия также пропустит традиционный визит своих членов в страну председательства.

Деятельность Обрана по Украине

Венгерский премьер уже давно занимает откровенноантиукраинскую позицию. Он постоянно выступает со скандальными заявлениям в адрес Украины. А недавно он решил взять на себя роль "миротворца", которая побудила его 5 июля поехать в Москву после своего визита в Киев.

После такой самодеятельности Орбан нарвался на критику многих европейских политиков. В частности, 18 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за его недавнюю поездку в РФ. "Две недели назад европейский премьер-министр посетил Москву. Эта мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения", - заявила она во время своей речи перед депутатами Европарламента.