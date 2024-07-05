Поездка происходила без согласования с Украиной, что нарушает принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины", подчеркнули в украинском Министерстве иностранных дел.

В Министерстве иностранных дел Украины озвучили позицию насчет нынешнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Комментарий обнародован в Telegram МИД Украины. "В связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года, МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается формула мира, которую предложила украинская сторона.

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"Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", - отмечают в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев.

Орбан в Москве - важные новости, которые стоит знать сегодня

Как сообщал УНИАН, в ЕС уже заявили, что Виктор Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский союз.

Перед поездкой к Путину, всего несколько дней назад, Орбан совершил визит в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря венгерского премьера, Орбан прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

Известно, что глава страны-агрессора ознакомит Орбана с деталями "мирных предложений" Москвы. В свою очередь, Орбан назвал текущую встречу с Путиным "особенной", заявив, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

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