Петер Мадяр хочет создать контраст с дружественным к России главой правительства Венгрии.

Главный оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадяр в среду, 10 июля, посетит Киев. Визит состоится из-за обстрела россиянами детской больницы "Охматдет", - сообщил политик в Facebook.

"Как отец, я не могу поступить иначе. Вчерашний ужасный российский ракетный обстрел шокировал всех. Ни один ребенок не воюет. Они ничего не могут с этим поделать. У них даже не было шанса жить", - написал Мадяр.

Издание Politico отмечает, что премьер-министр Венгрии, который отказался разорвать отношения с Владимиром Путиным, несмотря на полномасштабную войну российского правителя против Украины, в последние дни находился в "дипломатической миссии ренегатов", посещая Киев, Москву и Пекин, чтобы обсудить конфликт, пока Венгрия возглавила ЕС на полгода.

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В феврале Мадяр, бывший аппаратчик партии Орбана "Фидес" и квалифицированный юрист, выступил против своего бывшего партнера. Он основал общественное движение, которое превратилось в Партию уважения и свободы, которая получила почти 30 процентов на выборах в Европейский парламент, что стало самым сильным результатом оппозиционной партии в Венгрии за 15 лет. Его семь евродепутатов присоединились к правоцентристской Европейской народной партии.

По данным МВД Украины, в результате нападения на Охматдет, одну из старейших детских больниц Киева, погибли два человека, более 30 получили ранения.

"Мадяр осудил нападение в своей публикации в социальных сетях, тогда как из правительства Орбана высказался только министр иностранных дел Петер Сийярто, ссылаясь на "мирную миссию" премьер-министра и опасность "эскалации", но не упоминая Россию или ее агрессивную роль в конфликте", - пишут авторы.

В то же время издание предполагает, что лидер венгерской оппозиции вряд ли встретится на этой неделе в Киеве с высокопоставленными чиновниками, поскольку президент Владимир Зеленский со своей командой будет на саммите НАТО в Вашингтоне.

Визит Орбана в Киев

2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Глава венгерского правительства заявил, что встреча с главой украинского государства "уже давно назрела".

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