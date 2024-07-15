Также он хочет, чтобы Европа пошла в "политическое наступление" на страны Глобального юга.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Как пишет Bild, в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю венгерский политик дал оценку недавним переговорам с лидерами Украины, России, Китая и Турции, а также рассказал о разговоре с Дональдом Трампом. "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшее время", - пишет он.

Орбан призвал к переговорам о "мирной конференции" с Китаем, восстановлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на Глобальный Юг, "уважение которого было потеряно" из-за позиции ЕС по войне в Украине.

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Венгерский премьер критикует действующего американского президента Джо Байдена и его намерение остаться на посту. "Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю про-военную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую", - говорится в письме.

В то же время он уверяет, что Трамп после победы будет готов "немедленно выступить в роли мирного посредника". По словам Орбана, политик имеет "детальные и обоснованные планы" по завершению войны в Украине.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа, финансовое бремя между США и ЕС значительно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", - добавил он.

"Мирная" миссия Орбана

Напомним, в начале июля венгерский премьер посетил Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленский и Путиным.

Украину он призвал к прекращению огня, а после встречи с российским правителем сказал журналистам, что тот "не может проиграть".

За поездку в Россию его жестко критиковали в Европейском союзе. Впоследствии он совершил визит в Китай.

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