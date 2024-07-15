Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Как пишет Bild, в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю венгерский политик дал оценку недавним переговорам с лидерами Украины, России, Китая и Турции, а также рассказал о разговоре с Дональдом Трампом. "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшее время", - пишет он.
Орбан призвал к переговорам о "мирной конференции" с Китаем, восстановлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на Глобальный Юг, "уважение которого было потеряно" из-за позиции ЕС по войне в Украине.
Венгерский премьер критикует действующего американского президента Джо Байдена и его намерение остаться на посту. "Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю про-военную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую", - говорится в письме.
В то же время он уверяет, что Трамп после победы будет готов "немедленно выступить в роли мирного посредника". По словам Орбана, политик имеет "детальные и обоснованные планы" по завершению войны в Украине.
"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа, финансовое бремя между США и ЕС значительно изменится в невыгодную для ЕС сторону, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", - добавил он.
"Мирная" миссия Орбана
Напомним, в начале июля венгерский премьер посетил Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленский и Путиным.
Украину он призвал к прекращению огня, а после встречи с российским правителем сказал журналистам, что тот "не может проиграть".
За поездку в Россию его жестко критиковали в Европейском союзе. Впоследствии он совершил визит в Китай.