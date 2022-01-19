Петр Порошенко считает, что судьи отпустили его под личное обязательство, потому что не хотели стать "Радионом Киреевым".

Петр Порошенко прокомментировал решение Печерского райсуда Киева по "угольному делу". Все присутствующие по итогам речи пятого президента спели гимн.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места событий.

Порошенко в своей манере заявил, что дело против него – сценарий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Он снова заявил о необходимости спасать страну.

По словам пятого президента, судьи отпустили его под личное обязательство, потому что никто не хочет стать вторым "Радионом Киреевым".

"Никто не хочет стать Радионом Киреевым (судья Печерского суда, который вел дело Юлии Тимошенко, а после Революции Достоинства сбежал в РФ, - УНИАН), который остаток жизни проведет в России. Судьи это понимают. И важно, чтобы Зеленский понимал, что превращение в Януковича и жизнь в России – это не Сейшельские острова", - заявил Порошенко.

Читайте такжеСторонников Порошенко зовут на Банковую "передать привет Зе" (фото)При этом он указал, что враг для него президент РФ Владимир Путин, а Зеленский – оппонент. Кроме того, Порошенко заявил, что полиция превращается в "Беркут", разбивая палатки с чаем и отбирая бочки, возле которых люди грелись.

После пламенной речи пятого президента присутствующие спели гимн. Порошенко сопровождали его сторонники и его супруга Марина Порошенко.

Дело Порошенко - что известно

Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Нардеп вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР.

Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Читайте такжеМолился и целовал крест: Порошенко перед судом посетил Михайловский собор (фоторепортаж)Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. При этом адвокаты политика заявили, что будут подавать апелляцию на меру пресечения в виде личного обязательства, избранную ему сегодня.

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