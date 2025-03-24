Журналист Роман Скрыпин, который долгое время работал с Петром Порошенко сделал резкое заявление, назвав политика спекулянтом на ВСУ, который спрятал состояние и сыновей, а его команду - не патриотами, а такими, на которых клейма негде ставить.

Соответствующий резкий монолог Скрыпин сделал в прямом эфире.

"Цинизм, который присущ "пятому сивочолому", меня не то что выбешивает, а просто... Твои два сына живут в Британии, ты спрятал все свои активы в так называемый "фонд Ротшильдов". Все, что можно было сделать, чтобы сохранить свою задницу, ты сделал. Ты спекулируешь на том, что ты помогаешь украинской армии - "це скарб". Иди на х@# со своим "скарбом"! Потому что ты не тот человек, который переживает за Украину. Это про Порошенко", - сказал Роман Скрыпин.

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По его словам вся политическая команда политика тоже не является патриотами.

"Его политическая сила... Я уже устал пересказывать: Ирина Геращенко - работала на канале Интер, рассказывала что Гонгадзе жив, потом с медведчуком фотографировалась. Артур Герасимов, который является заместителем, извините целой фракции - это же сепар Луганский. Леша Гончаренко - там негде печать ставить. И дальше мы можем взять по списку пройтись и понять, что это не патриоты", - заявил журналист.

Также Скрыпин в эфире назвал Порошенко виновным в сдаче Крыма под ЧФ рф: лично лоббировал вопрос Черноморского флота россии в АРК; напомнил о росхищении при Порошенко украинской оборонной промышленности Свинарчуками, уничтожении сотен тысяч тонн боеприпасов на военных складах и уничтожении верховенства права в Украине.

"Что Порошенко мешало сделать верховенство право при своей каденции на посту президента? Он сделал все, чтобы его не было. И как бы это смешно не было и не звучало, но основное требование со стороны Европейского Союза и НАТО - чтобы в Украине было верховенство права. Этого не произошло при Порошенко. Он вообще препятствовал установлению верховенства права! Тупо препятствовал! Нарушал Конституцию как только мог, нарушал все законы как только мог, и дальше нарушает потому что, если бы было верховенство права, он бы уже сидел", - подчеркнул журналист.

Как известно, Петр Порошенко требовал учесть интересы РФ при размещении флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережениям СНБО.