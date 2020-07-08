Отдых на Мальдивах: экс-пограничника подозревают в незаконном пропуске Порошенко за границу

Бывшего президента в январе 2018 года пропустили за границу вне пункта пропуска.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-руководителю военной части Государственной пограничной службы в содействии переправке экс-президента Украины Петра Порошенко, его семьи и лиц, сопровождавших его, через границу вне пункта пропуска.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, подозрение сообщено в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

"По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя военной части ГПСУ, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора уточнили, что речь идет о случае, когда Порошенко направлялся на отдых на Мальдивах.

Следствие также проверяет причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства ГПСУ и Управления госохраны к переправке через границу экс-чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

"В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в ГБР.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что ГБР открыло уголовное дело против Порошенко за поездку на Мальдивы.

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