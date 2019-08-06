ГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы

ГБР возбудило дело в отношении возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через границу во время поездки на Мальдивы.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

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В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование возможных фактов организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины. Следователи ГБР проверяют информацию относительно организации экс-президентом незаконной переправки через госграницу с использованием заведомо поддельных документов, а также внесения должностными лицами государственных таможенной и пограничной служб в официальные документы заведомо ложных сведений с целью пересечения границы", - сказал в комментарии УНИАН врио спикера ГБР Максим Белоусенко.

По его словам, досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летал на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.

В пресс-службе главы государства сообщали, что Порошенко 2018-й год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Также Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.