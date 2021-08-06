Варшава, как и Киев, против запуска российского газопровода.

Польша последние 18 лет была против строительства "Северного потока", потому что считает его инструментом российской диверсии, призванного сломать единство Запада, ЕС и НАТО.

Об этом в интервью польскому еженедельнику "Эхо" заявил глава МИД Збигнев Рау, цитирует Польское радио.

Министр, в частности, посетовал на отсутствие общей политики государств-членов Европейского союза в отношении России.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 как инструмент политического шантажа против Украины и Центральной Европы. В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток – это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО", – пояснил глава польской дипломатии.

Читайте такжеКулеба встретился в Вашингтоне с госсекретарем Блинкеном: о чем говорили (видео)Раньше Польша и Украина опубликовали совместное заявление о недопустимости запуска российской трубы в обход Украины без применения американских санкций, как это предусмотрено немецко-американским соглашением, подписанным Меркель и Байденом.

В то же время спикер президента Польши Блажей Спихальский назвал продолжение достройку трубы "победой России", и что Берлин нарушил европейскую солидарность по этому вопросу.

При этом, согласно условиям соглашения стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская