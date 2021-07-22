У президента Польши также заверили в поддержке Украины в случае угрозы ее энергетической безопасности.

Строительство газопровода "Северный поток-2" является победой России, а Германия в этом вопросе нарушила европейскую солидарность в сфере энергетической политики.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский, сообщает Польское радио.

Спихальский напомнил, что решение о строительстве "Северного потока-2" было принято через несколько месяцев после начала российской агрессии в Украине.

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Также он отметил, что благодаря этому проекту Россия получит большое влияние на европейский газовый рынок, а также заработает очень большие деньги, которые затем сможет использовать, например, для войны в Украине.

Спихальский также сообщил, что из-за строительства газопровода Польша принимает меры для повышения энергетической безопасности и заверил, что Польша поддержит Украину в случае угрозы ее энергетической безопасности.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Александр Топчий