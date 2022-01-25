Первая леди Елена Зеленская растрогала нежным поздравлением мужу и рассказала о самых неожиданных качествах президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская креативно поздравила своего мужа - шестого президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.

По случаю 44-летия гаранта жена разместила на официальной странице в Instagram случайный кадр и нежное признание. Зеленская опубликовала черно-белое фото мужчины, сделанное на одном из торжественных приемов. Похоже, по случаю Дня работников дипломатической службы, который они отмечали 22 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так на меня смотришь… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас еще все впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе", - написала первая леди.

"С днем Рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Точно так. Всегда!", - добавила она.

Как известно, свой 44-ый день рождения Елена Зеленская будет праздновать 6 февраля. Вероятно, от президента тоже следует ждать творческого поздравления для любимой. В прошлом году Владимир Зеленский написал для жены стихотворения.

Напомним, в прошлом году первая леди, поздравляя мужа с днем рождения, разместила в соцсетях селфи с необычного ракурса. Тогда первая леди писала, что он – "практически все, что нужно ей для счастья".

Пресс-секретарь президента Зеленского ранее сообщил, что в этом году Владимир Александрович не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. А своих друзей и коллег глава государства попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела.

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