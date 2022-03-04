Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не стоит преувеличивать риски, пока нет подтверждения угрозы прямого вторжения и участия Беларуси в боевых действиях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.
По словам Подоляка, не стоит преувеличивать риски с белорусской стороны на Волыни.
"На сегодняшний день нет мобилизации в том объеме, который достаточен для того, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях... и на сегодня у нас нет информации, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне РФ", - отметил он.
Советник руководителя ОП подтвердил, что Беларусь предоставила свою территорию РФ в рамках союзнических отношений, но "не более того".
"Пока на сегодняшний день угрозы с белорусской стороны прямого вторжения, то есть втягивания их в иностранную операцию нет", - добавил он.
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