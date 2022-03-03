Гривня как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины.

Национальный банк Украины осуждает решение бизнеса и людей, которые в такой сложной ситуации для граждан Украины устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной, в частности в долларах США или евро.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

"Гривня как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины. Она должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины и по всем видам платежей. Соответственно установление цен в Украине в иностранной валюте является незаконным. Такие действия являются не только аморальными в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Война против Украины: