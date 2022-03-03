Национальный банк Украины осуждает решение бизнеса и людей, которые в такой сложной ситуации для граждан Украины устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной, в частности в долларах США или евро.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
"Гривня как национальная валюта является единственным законным платежным средством на территории Украины. Она должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины и по всем видам платежей. Соответственно установление цен в Украине в иностранной валюте является незаконным. Такие действия являются не только аморальными в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.