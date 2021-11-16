По словам экс-главы МИД, миграционный кризис построен по классической схеме, когда людей завозят чартерными рейсами и цинично зарабатывают на них деньги.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что как только тысячи мигрантов не смогут попасть из Беларуси ни в Польшу, ни в Литву, их переправят на украинскую границу.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По словам Климкина, к уже существующему энергетическому кризису добавился и миграционный кризис.

"Этот кризис построен по классической схеме - Путин троллит Европу, вспоминая миграционный кризис 15-16 лет. Это завоз чартерами людей, циничное зарабатывание на них денег, поскольку брали за возможность ехать и получить визы. Теперь их гонят к границе", - отметил он.

Читайте такжеУкраина укрепляет границу с Беларусью на фоне искусственного миграционного кризиса - КулебаЭкс-глава МИД добавил, что мигранты пытались прорваться через границу, однако это им не удалось.

"Что будет потом сделано? Как только 16 тысяч людей не пройдут ни на Польшу, ни в Литву, их переправят на нашу границу", - заявил Климкин.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованном доставлении беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем переправлять их в Польше, Литве и Латвии. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Антонина Доломанжи