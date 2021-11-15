Россия пытается расколоть единство Европы, считает министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерегает страны-члены Европейского Союза не идти на уступки России ввиду энергетического кризиса, миграционной атаки с территории Беларуси и наращивания большого количества войск у границ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза и стран "Восточного партнерства".

Глава МИД Украины подчеркнул, что одной из главных тем его встреч с европейскими коллегами является вопрос наращивания Россией войск у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Он сказал, что сегодня акцентирует, что российское наращение не нужно рассматривать отдельно от других кризисов и напряжений, которые разворачиваются в Европе.

Читайте также"Путин – убийца?": Кулеба ответил на вопрос о президенте РФ"К сожалению, использование мигрантов в качестве оружия против Польши, Литвы и Латвии, и в более широком смысле против европейского и евроатлантического сообщества, энергетический кризис в Европе, кампании по дезинформации и пропаганде, которые направлены на распространение раздора в европейских странах, внутри европейского сообщества, – это все часть более широкой стратегии России, чтобы расколоть Европу и создать условия, при которых Европа получит искушение, чтобы сделать уступки России", – сказал Кулеба.

"Я считаю, что Европейский Союз достаточно силен не поддаться на это давление", – подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, что обсуждает с Евросоюзом и НАТО, как совместно сдерживать действия России и демотивировать ее от осуществления дальнейших агрессивных действий.

Ранее Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и сказал, что российская сторона использует газ как оружие. Американский госсекретарь имел по этому вопросу другое мнение.

Автор: Виталий Саенко