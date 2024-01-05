Эти ракеты оккупанты уже использовали для атак по Украине.

Соединенные Штаты Америки созвали заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить поставки России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине.

Об этом сообщил в соцсети Х постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, заседание состоится 10 января 2024 года.

"США информируют, что "имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ. По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет", – написал Кислица.

США отметили, что 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из северокорейских баллистических ракет по Украине. Также их использовали во время ударов 2 января.

"США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей", – сказано в сообщении.

РФ атаковала Украину ракетами из Северной Кореи: что известно

Издание The Washington Post со ссылкой на американскую разведку сообщило, что во время праздников российские оккупационные войска ударили по Украине ракетами, полученными от Северной Кореи.

Позже координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби официально подтвердил эту информацию. Он добавил, что по данным разведки США, Россия купила баллистические ракеты у Северной Кореи. Кремль также ищет аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

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