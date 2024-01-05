Российская оборонно-промышленная база не способна производить баллистические ракеты в необходимых РФ масштабах.

Россия, предположительно, активизирует закупки баллистических ракет из-за рубежа. Оккупанты регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, поскольку эти боеприпасы лучше обходят ПВО.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW), эффективность баллистических ракет РФ частично зависит от конфигурации ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

Аналитики признали, что оккупанты добились "относительного успеха", атакуя Украину баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА. По их мнению, это может побудить РФ нарастить закупки иностранных ракет.

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В ISW убеждены, что российская оборонно-промышленная база не способна производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для регулярных массированных ударов по Украине. Это является еще одной причиной активизации закупки.

"Россия, возможно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку при определенных обстоятельствах эти ракеты оказываются более эффективными для поражения целей в Украине", — подытожили эксперты.

Атаки РФ по Украине - иностранные ракеты

Недавно The Washington Post писал, что Российская Федерация уже обстреливает Украину ракетами, поставленными Северной Кореей. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил эту информацию.

Соединенные Штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить поставки России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине. Заседание состоится 10 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла передать Москве баллистические ракеты малой дальности.

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