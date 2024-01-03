Украина направила соответствующий запрос Альянсу из-за последних массированных ракетных обстрелов.

По запросу украинской стороны Рада Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в связи с массированными ракетными и дроновыми обстрелами России.

Об этом сообщил в сети х министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что ключевой темой заседания станет усиление противовоздушной обороны Украины.

"НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России. Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора", - отметил Кулеба.

Россия устроила ракетные обстрелы Украине в праздничный период

29 декабря РФ провела массированную атаку по Украине - враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

В частности, в столице была повреждена в результате удара станция метро, жилые и нежилые здания. Из-за значительного количества погибших и раненых в Киеве 1 января было объявлено Днем траура. В Киеве погибли 30 человек, 29 получили ранения.

В целом в результате атаки 29 декабря по Украине были поражены 18 населенных пунктов в 10 областях. Пострадало 170 человек; погибло 53 человека.

2 января враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые запустила Россия.

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