Подписать договор можно снова в Будапеште, сказал советник председателя ОП.

Украина готова гарантировать безопасность для Российской Федерации, если Москва тотально откажется от ядерного оружия.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, тема "коллективных гарантий для РФ" выглядит крайне интригующе.

"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для РФ" выглядит крайне интригующе. Но если выпрашиваете, то... Украина готова гарантировать безопасность РФ в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можем в том же городе – Будапеште, Венгрия", - отметил Подоляк.

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Ранее Подоляк говорил, что Владимир Путин не может быть субъектом диалога с миром.

Напомним, что третьего декабря президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть вопрос, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил на такое заявление Макрона.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что России после смерти Путина понадобится "новый Будапештский меморандум".

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