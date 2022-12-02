Он озвучил единственный шанс сохранения для РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не может быть субъектом диалога с миром, поскольку у него нет собственной политической перспективы в самой России.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, единственный шанс сохраниться для РФ - перезагрузка элит, или списание "чужих ошибок".

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России", - отметил Подоляк.

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Переговоры с Россией

Ранее Подоляк заявлял, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

По словам источников NBC News, некоторые западные чиновники считают зиму хорошим моментом для начала переговоров между Украиной и РФ, поскольку не верят, что обе страны смогут достичь своих целей в войне.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о готовности поговорить с Путиным в консультации с Францией и НАТО, если тот "продемонстрирует заинтересованность в завершении войны".

В Кремле ответили, что отказ США признать аннексированные территории "затрудняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

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