Президент Российской Федерации Владимир Путин не может быть субъектом диалога с миром, поскольку у него нет собственной политической перспективы в самой России.
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, единственный шанс сохраниться для РФ - перезагрузка элит, или списание "чужих ошибок".
"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России", - отметил Подоляк.
Переговоры с Россией
Ранее Подоляк заявлял, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.
По словам источников NBC News, некоторые западные чиновники считают зиму хорошим моментом для начала переговоров между Украиной и РФ, поскольку не верят, что обе страны смогут достичь своих целей в войне.
На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о готовности поговорить с Путиным в консультации с Францией и НАТО, если тот "продемонстрирует заинтересованность в завершении войны".
В Кремле ответили, что отказ США признать аннексированные территории "затрудняет поиск почвы для взаимного обсуждения".